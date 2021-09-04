Россия и США продолжат сотрудничество по ракетному двигателю РД-181

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Facebook, что госкорпорация продолжит сотрудничество с американскими партнерами по ракетному двигателю РД-181.

Он также сообщил, что российская сторона также будет рада сотрудничеству по двигателю РД-180, если США «надумают докупить еще».

По словам Рогозина, у Соединенных Штатов создан «солидный запас» данных двигателей «для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing».

Ранее стало известно, что корпорации Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будут закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени. Эту ракету заменят тяжелым носителем Vulcan с американскими двигателями BE-4 первой ступени. Разработчиком является альянс United Launch Alliance (ULA) (в нее входят Lockheed Martin и Boeing).

Как сообщил главы ULA Тори Бруно, альянс заранее закупил у российской стороны все необходимые для оставшихся 29 пусков Atlas V двигатели РД-180.

Россия поставляла американским заказчикам два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По информации НПО «Энергомаш», с 1999 года в США было отправлено 122 двигателя, 93 из которых были уже использованы.