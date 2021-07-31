Появилось первое фото входа экипажа в модуль «Наука»

Французский астронавт Тома Песке опубликовал с борта МКС снимки первого входа экипажа в новый российский лабораторный модуль «Наука». Фотографии появились в его Twitter.

На одном из снимков российские космонавты в респираторах берут пробы воздуха.

«На открытом воздухе! Немного похоже на воздушный шлюз, не так ли? Вчера мы открыли выход ... МКС, ну что, похоже на люк подводной лодки?» — написал астронавт.

Накануне космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту МКС, впервые зашли в модуль.

Ранее 29 июля МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука». В дальнейшем ситуация была стабилизирована. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возможной причиной несанкционированного включения двигателей мог стать человеческий фактор.

Позже стало известно, что конфигурация МКС может быть изменена после инцидента с «Наукой»