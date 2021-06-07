Ученые: темнокожие женщины чаще умирают от метастазов при раке груди

Темнокожие женщины чаще страдают от метастазов при раке молочной железы, выяснили специалисты медицинского комплекса Маунт-Синай. Об этом они рассказали на ежегодной встрече Американского сообщества клинической онкологии, которая прошла онлайн.

По данным Американского онкологического сообщества, темнокожие женщины на 40% чаще белых умирают от рака молочной железы, а после 50 лет — в два раза чаще. Раньше это объясняли тем, что у темнокожих женщин, как правило, диагностируется более поздняя стадия заболевания, но новые данные показывают, что проблема не только в этом.

В исследовании участвовала 441 пациентка с раком молочной железы. Большинство из них не столкнулись с метастазами. Однако среди тех, у кого они появились, темнокожих женщин оказалось намного больше. Всего метастазы появились у 1% белых женщин и у 7% темнокожих. Даже после поправок на стадию заболевания разница сохранилась — у темнокожих метастазы развивались почти в шесть раз чаще.

Причины этого пока неясны. Исследователи не знали, какое лечение получали пациентки и какой подтип рака у них был. Так, у темнокожих женщин чаще встречается карцинома с тройным отрицательным фенотипом — опухоль более агрессивная и менее поддающаяся лечению, чем другие виды рака молочной железы. Кроме того, число участниц исследования, у которых развились метастазы, было невелико, что тоже могло привнести некоторые искажения.

Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения позволят узнать больше о причинах такой разницы и эффективно помогать женщинам бороться с раком независимо от цвета их кожи.