Ученые назвали большие зрачки признаком высокого интеллекта

Ученые из Технологического института Джорджии нашли связь между размером зрачков и интеллектом человека, соответствующий отчет опубликован в журнале Cognition.

В исследовании приняли участие 500 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, их попросили пройти тесты на мышление, внимание и память. При этом люди с большим «базовым» размером зрачка показали результаты лучше, чем участники эксперимента с маленькими зрачками.

По мнению ученых, такая связь может объясняться тем, что у людей с большими зрачками уровень мозговой активности в области, связанной с интеллектом и памятью, выше.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что размер зрачка может не только свидетельствовать о возбуждении и истощении, но и быть маркером индивидуальных различий в интеллекте.

Подобные результаты указывают на сильную связь между мозгом и глазом, которую исследователи надеются более подробно изучить в будущем.

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