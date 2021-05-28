Ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. После него число космических аппаратов британской компании дойдет до 218.

Изначально запуск должен был состояться в 20.43 мск 27 мая, но был перенесен на 28 мая из-за технических замечаний.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что запуск ракеты прошел штатно.

«Отделение головного блока и первое включение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» произошли в расчетное время», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для российских военных была успешно выведена на расчетную орбиту. Как рассказали в Минобороны, старт был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области во вторник, 2 февраля в 23.45 мск. Пуск произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.