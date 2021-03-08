Российские космонавты на МКС готовятся к окончательному устранению утечки воздуха

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) готовятся к новому этапу работ по устранению места утечки воздуха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПАО «РКК Энергия» («Роскосмос»).

Отмечается, что речь идет об устранении негерметичности в модуле «Звезда». Соответствующий план ремонтно-восстановительных работ будет проработан в понедельник, 8 марта.

Космонавты консультируются с подмосковным центром управления полетами.

По данным пресс-службы, будет тщательно изучена радиограмма дальнейших действий, подготовлено необходимое оборудование для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты.

Ранее сообщалось, что Космонавты заделали трещину в российском модуле МКС.