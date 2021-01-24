В этом году планируют запустить пять спутников «Глонасс»

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА «Новости», что в 2021 году планируется запустить пять навигационных спутников «Глонасс».

Как рассказал собеседник агентства, последний «Глонасс-М» собираются отправить в космос в течение года, два «Глонасса-К» и два «Глонасса-К2» — во втором и третьем кварталах.

По его словам, этот график могут скорректировать как по оперативной необходимости, так и исходя из готовности аппаратов.