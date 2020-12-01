SpaceX планирует запустить в космос в декабре четыре космических аппарата

Американская компания SpaceX в декабре рассчитывает запустить на орбиту с помощью своих ракет-носителей четыре космических аппарата. Об этом информирует Spaceflight Now.

Отмечается, что в рамках контракта с NASA 5 декабря к Международной космической станции (МКС) направят ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Cargo Dragon с 2,5 тонны продовольствия для экипажа, оборудованием и материалами для научных экспериментов.

После этого SpaceX намерен вывести в космос американский телекоммуникационный спутник SXM-7 и турецкий спутник связи Turksat 5A.

Во второй половине декабря на орбиту планируют вывести секретный американский спутник NROL-108 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

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