Стали известны противопоказания к вакцинации от коронавируса

Российский Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к использованию российской вакцины от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии», — говорится в инструкции к препарату.

Кроме того, с осторожностью стоит использовать вакцину людям с хроническими заболеваниями почек, эпилепсией, диабетом, аллергическими и другими заболеваниями.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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