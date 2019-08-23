Врач рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита

Заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России и доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер заявил, что употребление семечек никак не спровоцирует развитие аппендицита. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нет никаких доказательств того, что образ жизни или диетические предпочтения каким-то образом отражаются на заболевании.

«Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», — отметил Кригер.

Он добавил, что факторы, которые увеличивают риск развития аппендицита, вообще неизвестны.

Хирург также уточнил, что у мужчин и женщин данное заболевание по частоте встречается примерно одинаково, однако у женщин могут спутать с гинекологическими заболеваниями.

Он также подчеркнул, что аппендицит характерен в первую очередь для людей работоспособного возраста.