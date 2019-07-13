Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» вышел на орбиту

Космический телескоп «Спектр-РГ», запущенный ракетой-носителем «Протон-М», выведена на орбиту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что обсерватория «Спектр-РГ» отделилась от разгонного блока и выведена на орбиту.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с площадки №81 космодрома Байконур. «Спектр-РГ» предназначен для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.

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