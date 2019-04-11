Нетаньяху прокомментировал крушение аппарата при посадке на Луну
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал повторить попытку достичь Луны через два-три года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление он сделал во время общения с командой миссии после неудачи.
«Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это», — подчеркнул Нетаньяху.
Реклама
Ранее сообщалось, что израильский аппарат «Берешит» потерпел аварию при посадке на Луну.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.