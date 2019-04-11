Нетаньяху прокомментировал крушение аппарата при посадке на Луну

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал повторить попытку достичь Луны через два-три года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал во время общения с командой миссии после неудачи.

«Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной-три года. Запишите это», — подчеркнул Нетаньяху.

Реклама

Ранее сообщалось, что израильский аппарат «Берешит» потерпел аварию при посадке на Луну.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.