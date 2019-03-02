Ракета Falcon 9 Илона Маска стартовала к МКС
Ракета Falcon 9, которая отправит к МКС первый пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска Space X, стартовала с космодрома во Флориде с манекеном персонажа фильмов «Чужой» Эллен Рипли на борту.
Данная миссия, получившая название Demo Mission-1 (DM-1), является дебютной, и пройдет в непилотируемом режиме.
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В дальнейшем этот корабль будет использоваться в пилотируемом режиме.
За историческим пуском частного корабля «Газета.Ru» следит в режиме онлайн-трансляции.