Американка 30 лет прожила с иглами в теле после акупунктуры хари

94-летняя женщина прожила 30 лет с иглами в позвоночнике и ногах, попавшими туда после сеанса иглоукалывания. Врачи обнаружили иглы случайно, о пациентке они рассказали в журнале BMJ Case Reports.

В США пожилая женщина, страдающая от деменции, упала, пока не видели ее опекуны. В больнице врачи сделали рентген и выяснили, что кости пациентки в порядке, но их внимание привлекли странные пятна на снимке в области позвоночника и бедер пациентки.

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Оказалось, около 30 лет назад женщина обращалась в клинику акупунктуры, чтобы справиться с мучившей ее болью. Метод иглоукалывания хари, к которому прибегла женщина, подразумевает, что золотые иглы остаются под кожей какое-то время. В итоге она прожила с ними до сих пор.

Учитывая возраст пациентки и то, что иглы ее до сих пор не беспокоили, врачи решили их не извлекать. Врачи отмечают, что иглоукалывание сейчас находится на пике популярности, поэтому специалисты должны уметь распознавать иглы на рентгеновских снимках.