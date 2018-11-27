Ученые: кофеин при беременности уменьшает массу плода

Кофе и чай во время беременности могут уменьшать размер плода, предупреждают ученые из Университетского колледжа Дублина. Исследование было опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи собрали данные почти о тысяче беременных ирландок, установив, какие напитки с кофеином и в каком количестве те пьют. Наиболее популярен оказался чай (48% женщин), на втором месте был кофе (38%). Оказалось, что у женщин, употреблявших 50-100 мг кофеина в день, масса тела детей при рождении была снижена в среднем на 50 г. С увеличением дозы это число росло: у детей женщин, употреблявших более 200 мг кофеина в день, масса тела была понижена почти на 180 г. Также у детей была меньшая окружность головы и длина тела. Кроме того, чем больше кофе женщина употребляла во время беременности, тем выше был риск преждевременных родов.

Исследователи связывают такой эффект с воздействием кофеина на сосуды — вероятно, он ухудшает приток крови к плаценте, что влияет на рост плода. Кроме того, кофеин способен проникать через плаценту и накапливаться в тканях плода.