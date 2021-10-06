Лавров и Блинкен заявили о важности координации между Москвой и Вашингтоном

Американский Госсекретарь Блинкен и российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре подчеркнули важность продолжения координации между США и Россией по актуальным вопросам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Пресс секретарь отметил, что Лавров и Блинкен также согласились с необходимостью скорейшего возвращения Ирана и Соединенных Штатов к взаимному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, рассказали в МИД России.

Ранее Лавров обсудил с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном перспективы активизации международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана.

На пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи, Лавров сделал замечание иранскому корреспонденту. Журналист снимал видео, на котором комментировал российско-иранские переговоры, мешая российскому министру отвечать на вопросы.