В офисе Зеленского прокомментировали расследование о его офшорах

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что журналистское расследование, основанное на «досье Пандоры», согласно которому у украинского лидера были офшорные компании, не компрометирует главу государства. Об этом он сообщил LIGA.net.

По его словам, эти данные были известны еще в 2019 году во время избирательной кампании Зеленского и активно использовались его оппонентами. Подоляк отметил, что описанные в расследовании события происходили до прихода Зеленского к власти, а сам президент соблюдал требования антикоррупционного законодательства.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что потребовал от Зеленского проверить информацию, обнародованную журналистами со ссылкой на «досье Пандоры», и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о санкциях против самого Зеленского.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры» президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.