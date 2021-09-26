Кадыров поставил мировой рекорд на выборах

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, по результатам прошедших с 17 по 19 сентября выборов главы, поставил мировой рекорд — за него проголосовали 99,7% избирателей, сообщает международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

«Наибольшее количество голосов на выборах главы региона (в процентах) — 99,7%, достигнуто Рамзаном Кадыровым (Россия) на выборах Главы Чеченской Республики (Чечня)», указано в сообщении.

Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, в пересчете на абсолютные числа Кадырова поддержали 711 973 жителя Чеченской республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров со смехом объявил результаты выборов в Чечне.

Путин, в свою очередь, отметил, что цифры могут показаться нереалистичными. Однако, по его словам, если взглянуть на всю проделанную в регионе работу, в том числе и на строительство города Грозный, то предпочтения избирателей становятся понятными.