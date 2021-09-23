СБ Украины предоставила охрану помощнику президента Шефиру, чью машину обстреляли

Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, автомобиль которого обстреляли под Киевом, а также его семье. Об этом сообщает «Украинская правда» .

«Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности», — сообщили в СБУ.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».