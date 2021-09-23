Послу России в Эстонии вручили ноту из-за нарушения воздушного пространства

Российского посла в Эстонии вызвали в эстонский МИД, где ему была вручена нота в связи с предполагаемым нарушением российским самолетом А-50 воздушного пространства страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонское внешнеполитическое ведомство.

«С точки зрения Эстонии речь идет о крайне прискорбном и серьезном инциденте, ряд повторяющихся инцидентов такого рода является неприемлемым», — сказали в пресс-службе МИД.

Позднее на сайте главного штаба вооруженных сил Эстонии были опубликованы подробности инцидента. Военные сообщили, что самолет находился в эстонском воздушном пространстве менее минуты. У воздушного судна был план полета, но оно двигалось с выключенным ответчиком, из-за чего эстонские авиадиспетчеры не смогли связаться с пилотами.

В штабе уточнили, что самолет был замечен в районе острова Вайндлоо, и отметили, что это шестое нарушение эстонского воздушного пространства в 2021 году.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва объявила решительный протест послу Эстонии в РФ из-за отказа выдать визу сотруднику российской дипмиссии.