МИД Франции: разрыв контракта на подлодки привел к подрыву доверия между союзниками

Отказ Австралии от контракта с Францией в пользу США подрывает доверие союзников. С таким заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает ТАСС.

«Это отголоски эпохи, которую мы считали законченной. Это не просто разрыв контракта в области вооружений и промышленности, это подрыв доверия между союзниками», — заявил представитель внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в ООН.

Великобритания, США и Австралия заключили соглашение по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (AUKUS), которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

Их строительство запланировано в австралийской Аделаиде.

Таким образом, Австралия разорвала контракт, заключенный в 2017 году с французской компанией Naval Group по поставкам подводных лодок Barracuda. Париж должен был поставить Канберре 12 ударных подлодок, контракт оценивался в $50 млрд.

Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС потребовал объяснений от США из-за потери Францией контракта на поставки подводных лодок.