Памфилова заявила, что выборы в России состоялись

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в РФ состоялись. Явка по итогам подсчета 98,5% протоколов составила 51,68%, сообщила она в ходе брифинга, ее слова приводит ТАСС.

«Явка — сейчас до конца не подведены итоги, осталось совсем немножко, 98,58% сейчас, явка 51,68% — выше, чем в прошлую кампанию», — уточнила Памфилова.

По ее словам, признаны недействительными 25, 83 тыс. бюллетеней — «это ничтожный результат».

Глава ЦИК также сообщила, что партия «Единая Россия» набрала на выборах больше всего голосов.

«Похоже, у нее [«Единой России»] конституционное большинство, но партия немного ухудшила свой результат 2016 года», — отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что в Госдуму проходят пять партий.

«Проходят не четыре, как с 1990-какого-то там года было, а пять парламентских партий. Более того помимо пяти самовыдвиженцев еще будут представители трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будет представительство восьми партий — пять парламентских и три непарламентских. Это самое большое отличие кампании», — сказала Памфилова.

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.