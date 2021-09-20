В Узбекистане начался период предвыборной агитации на президентских выборах

С 20 сентября начинается период предвыборной агитации на назначенных на 24 октября выборах президента Узбекистана. Об этом сообщила ТАСС член Центральной избирательной комиссии Гульноза Исмоилова.

19 сентября закончилась регистрация кандидатов, на следующий день уже начинается предвыборная агитация. Как рассказала Исмоилова, в ходе агитации запрещается предоставлять избирателям бесплатно или со скидкой товары и услуги, платить деньги, распространять недостоверную информацию, которые был опорочили бы конкурентов по выборной гонке.

По законодательству Узбекистана, агитация преимущественно проводится в СМИ, социальных сетях и в форме публичных дебатов. Отмечается, что программы кандидатов не могут быть направлены против суверенитета, целостности и безопасности государства, а также призывать к национальной, расовой и религиозной ненависти.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в заседании лидеров Шанхайской организации сотрудничества в столице Таджикистана — Душанбе. В нем также участвовали президент России Владимир Пути, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана Имран-Хан