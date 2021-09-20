Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ювентус» повторил антирекорд 60-летней давности 01:40
Авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Канарами 01:40
В Индии родившуюся с «хоботом» девочку признали воплощением... 01:24
Политолог рассказал, что «Единая Россия» сохранит конституционное большинство 01:18
Экс-форвард сборной Франции Анри: меня не удивила реакция Месси на свою замену 01:16
Тренер «ПСЖ» Почеттино объяснил, почему заменил Месси в матче... 00:55
Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с «отложенным... 00:52
В ЦИК заявили, что подсчет электронных голосов в Москве займет дольше времени 00:52
Дружелюбный дельфин умер из-за своего характера 00:38
Роналду за три матча в новом клубе забил четыре мяча, Месси — ноль 00:37

В Узбекистане начался период предвыборной агитации на президентских выборах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

С 20 сентября начинается период предвыборной агитации на назначенных на 24 октября выборах президента Узбекистана. Об этом сообщила ТАСС член Центральной избирательной комиссии Гульноза Исмоилова.

19 сентября закончилась регистрация кандидатов, на следующий день уже начинается предвыборная агитация. Как рассказала Исмоилова, в ходе агитации запрещается предоставлять избирателям бесплатно или со скидкой товары и услуги, платить деньги, распространять недостоверную информацию, которые был опорочили бы конкурентов по выборной гонке.

По законодательству Узбекистана, агитация преимущественно проводится в СМИ, социальных сетях и в форме публичных дебатов. Отмечается, что программы кандидатов не могут быть направлены против суверенитета, целостности и безопасности государства, а также призывать к национальной, расовой и религиозной ненависти.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в заседании лидеров Шанхайской организации сотрудничества в столице Таджикистана — Душанбе. В нем также участвовали президент России Владимир Пути, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана Имран-Хан

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ОСАГО переписывает цены на запчасти
Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам
Как в России прошел финальный день голосования
Главные новости выборов в России. Хроника дня
У простуды нашлось полезное свойство
Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19
По итогам обработки 22% протоколов лидирует «Единая Россия» — 43,55%
Турчак: Дмитрий Медведев приболел, у него кашель
Матвиенко пригрозила санкциями странам, причастным к кибератакам в ходе выборов
В Париже заявили, что Макрон не отменял визит в Швейцарию
Новости и материалы
«Ювентус» повторил антирекорд 60-летней давности
Авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Канарами
В Индии родившуюся с «хоботом» девочку признали воплощением божества
Политолог рассказал, что «Единая Россия» сохранит конституционное большинство
Экс-форвард сборной Франции Анри: меня не удивила реакция Месси на свою замену
Тренер «ПСЖ» Почеттино объяснил, почему заменил Месси в матче с «Лионом»
Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с «отложенным решением»
В ЦИК заявили, что подсчет электронных голосов в Москве займет дольше времени
Дружелюбный дельфин умер из-за своего характера
Роналду за три матча в новом клубе забил четыре мяча, Месси — ноль
Ученые назвали напиток, снижающий риск сердечных заболеваний
Дегтярев набрал 57% голосов на выборах хабаровского губернатора
Зарплата лучшего бомбардира РПЛ в 88 раз меньше, чем у Дзюбы
По итогам обработки 25, 03% протоколов лидирует «Единая Россия» — 44,25%
Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19
Появилось видео с места крушения военного самолета в Техасе
Месси отказался пожать руку тренеру «ПСЖ» после замены в матче с «Лионом»
«ПСЖ» одержал победу над «Лионом», забив на 90+3
Все новости
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях