Псаки: США не желают конфликта с КНР на фоне договора с Великобританией и Австралией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новое партнерство США с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против Китая, Вашингтон не стремятся к конфликту с Пекином. Об этом она рассказала на регулярном брифинге для журналистов, запись которого опубликована на You-Tube-канале Белого дома.

Псаки отметила, что партнерство с Великобританией и Австралией не нацелено на какую-либо страну, оно необходимо для защиты стратегических интересов США и сохранения стабильности в регионе.

«Что касается Китая, мы готовы к жесткой конкуренции с КНР, мы не стремимся к конфликту», — заявила Псаки.

Она добавила, что правительство Соединенных Штатов намерено поддерживать «диалог между лидерами» двух стран.

Ранее в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности.

В заявлении говорится, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».