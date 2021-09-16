Украинские политики поругались из-за «курорта для мальчиков» в Донбассе

Глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий и советник главы офиса президента Алексей Арестович поругались в прямом эфире телеканала «Украина 24».

Поводом для ссоры политиков послужили скандальные высказывания Арестовича о зоне так называемой Антитеррористической операции (АТО) Киева в Донбассе, которую он назвал «курортом для мальчиков» и «пионерским лагерем» для отдыха настоящих украинских казаков.

Билецкий несколько раз назвал Арестовича клоуном за его слова о конфликте на юго-востоке Украины. В ответ советник главы офиса президента намекнул на причастность лидера «Нацкорпуса» к неким резонансным преступлениям.

«Давай я тебе напомню о смерти Ярослава Бабича (юрист запрещенного в России батальона «Азов»), припомню тебе твоего Боцмана (неонациста Сергея Коротких), давай вспомним, кто, возможно, минировал машину? <…> Друже, ты черт и убийца», — отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что Арестович объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе.