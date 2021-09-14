Нацразведка США опровергла статус Афганистана как наибольшей террористической угрозы

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что основная террористическая угроза для Соединенных Штатов идет не из Афганистана, а из других стран. В качестве государств «поставщиков террористов» она назвал агентству Bloomberg Йемен, Сомали, Сирию и Ирак.

«Мы не ставим в приоритет — на вершину списка — Афганистан. <...> На что мы смотрим, так это Йемен и Сомали, Сирия и Ирак. Именно там мы видим наибольшую угрозу», — рассказала журналистам Хейнс.

При этом глава Нацразведки указал, что Штаты продолжают внимательно следить за возможным восстановлением в Афгаснитане своих позиций террористическими группировками.

В то же время Хейнс признала: с выводом американских войск из Афганистана возможности Вашингтона по сбору разведывательных данных внутри этой страны снизились.

Помимого того представительница разведки назвала «растущей и тревожной угрозой» внутренний терроризм. Для служб это сейчас приоритеное направление.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Запад не смог достигнуть после терактов в США 11 сентября 2001 года всех целей, к выполнению которых стремился. Она подчеркнула, что разговор о сотрудничестве для «временного или усиленного присутствия» в столице Афганистана уже состоялся с Францией, Великобританией, Нидерландами и Италией.