Королева Елизавета II оказалась сторонницей Black Lives Matter

Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter («Жизни Черных Важны»). Об этом сообщилоиздание Politico со ссылкой на первого чернокожего лорда-лейтенанта двора сэра Кена Олису.

В частности, Олиса рассказал о большой озабоченности монарха вопросом равноправия в обществе.

«Я обсуждал с королевской семьей все расовые вопросы, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это горячая тема разговора», — сказал он. Служитель королевского двора добавил, что члены правящей семьи работают над тем, чтобы нация была объединена общими ценностями, в том числе по вопросу расового равноправия.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о новом протоколе действий британских властей после смерти правящего монарха. В частности, в течение 10 минут после известия о кончине монарха все государственные флаги будут приспущены.