Талибы* предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение «Талибан (организация запрещена в России)» предложило турецким властям заняться гражданским управлением аэропорта Кабула. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ», — сказал он.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. ОТветственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По данным СМИ, погибли 103 человек, более 1300 получили ранения. Жертвами атаки стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

Президент США Джо Байден заявил, что страна «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула.