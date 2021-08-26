Посол России в Кабуле: все россияне, желавшие покинуть Афганистан, эвакуированы

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что все россияне, которые хотели покинуть территорию Афганистана, эвакуированы. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в установлении мира и стабильности в Афганистане. По его словам, Москва до сих пор не признала «Талибан» (организация запрещена в России), и очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Он подчеркнул, что предстоит посмотреть, как будет обеспечена безопасность российских дипломатов.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.