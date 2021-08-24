Член ОП России призвал ввести санкции против участников «Крымской платформы»

Член Общественной палаты России и Общественной палаты Крыма Иван Абажер призвал ввести санкции против участников «Крымской платформы» в связи с посягательствами на территориальную целостность страны, сообщает РИА «Новости».

«Наступает момент, когда мы должны принять ответные адекватные меры и в отношении участников этой платформы ввести санкции, ведь они посягают на территориальную целостность России», — заявил Абажер.

По его мнению, саммит заведомо обречен на провал в связи с тем, что обозначенные «платформой» цели никогда не смогут быть достигнуты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл суть декларации, принятой на саммите «Крымской платформы».

Украинские власти организовали саммит «Крымская платформа» для того, чтобы обсудить с иностранными коллегами вопрос возвращения полуострова в состав Украины. В нем приняли участие более 40 государств.

По результатам мероприятия была принята декларация, согласно которой Россия должна обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом представители России в саммите не участвовали.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.