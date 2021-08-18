Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Совфеде назвали пиаром предложение КПРФ отменить пенсионную реформу 11:43
Уровень сероводорода в воздухе Челябинска был выше нормы в 30 раз 11:41
Олимпийская чемпионка: синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами 11:39
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре 11:35
С марта 2022 года кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом 11:32
Появление планет Солнечной системы стало возможным благодаря грандиозным взрывам... 11:28
Российский фигурист будет выступать за сборную Филиппин 11:25
Ситуацию с лесными пожарами в Якутии удалось переломить 11:22
Звезда «Зачарованных» Алисса Милано попала в ДТП 11:18
Китай восстановит дипотношения с Афганистаном после стабилизации обстановки... 11:03

Горбачев назвал членов ГКЧП виновными в развале Советского Союза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что в развале СССР виновны члены ГКЧП, организаторы августовского путча, а также подписанты Беловежских соглашений, сообщает «Интерфакс».

«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — заявил Горбачев в канун 30-летней годовщины августовского путча.

Он заявил, что из-за путча были ослаблены его возможности как президента СССР по недопущению развала страны. Также Горбачев упомянул Бориса Ельцина, Станислава Шушкевича и Леонида Кучму — подписантов Беловежских соглашений.

«Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР», — заявил Горбачев.

Последний руководитель Советского Союза заявил также, что из-за путчистов у населения России и других республик сложился стереотип о том, что именно он виновен в развале СССР.

Ранее начальник охраны Ельцина рассказал подробности об «августовском путче».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Никогда США не были так унижены»: Трамп рассказал о поражении в Афганистане
Трамп опасается, что Россия изучит «новейшую технику» США, брошенную в Афганистане
«Современный формат»: когда в России заменят паспорт на пластиковую карту
Шадаев: до конца года будет принято решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту
Пикапы Toyota и мотоциклы. На чем талибы* захватили власть в Афганистане
«Талибан*» вошел в Кабул на пикапах Toyota Hilux
В Совфеде назвали пиаром предложение КПРФ отменить пенсионную реформу
Среди привитых от коронавируса россиян разыграют по 100 тысяч рублей
Шойгу: человечество семимильными шагами идет к собственной гибели
Уровень сероводорода в воздухе Челябинска был выше нормы в 30 раз
Новости и материалы
Олимпийская чемпионка: синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре
С марта 2022 года кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом
Появление планет Солнечной системы стало возможным благодаря грандиозным взрывам сверхновых
Российский фигурист будет выступать за сборную Филиппин
Ситуацию с лесными пожарами в Якутии удалось переломить
Звезда «Зачарованных» Алисса Милано попала в ДТП
Китай восстановит дипотношения с Афганистаном после стабилизации обстановки в стране
Экс-супруг Пелагеи признал отцовство в суде
Слуцкая иронично высказалась о транс-персонах в фигурном катании
Глава МИД Украины заявил об отсутствии украинских военнослужащих в Афганистане
Тренер сборной США по фехтованию разбился на мотоцикле
Супруг Скарлетт Йоханссон подтвердил беременность жены
В Москве арестовали экс-главу центра инженерно-технического обеспечения ФСИН
Бейсболист доказал, что допинг попал в его организм через солнцезащитный крем
WhatsApp заблокировал каналы «Талибана*» в мессенджере
Ведущая «Динамо ТВ»: Бузова поняла, что можно сделать скандал в эфире, — и сделала
Жителям Челябинска советуют не выходить на улицу после выброса сероводорода
Все новости
«Самым интересным была вода»: почему «Луна-24» опередила свое время
45 лет назад советская станция последний раз села на Луну
«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
На базе в Афганистане остаются сотни иностранцев, которые не могут вылететь из страны
«Самолет упал за 45 секунд, это катастрофически быстро»
Эксперт: у упавшего Ил-112В не сработала система пожаротушения двигателя
Исламский богослов, дипломат и сын основателя: что известно о лидерах талибов*
Кто привел «Талибан*» к захвату Афганистана
Вакцинация и изменения ЕГЭ: какие вопросы родители зададут министру просвещения
В Национальной родительской ассоциации назвали темы встречи с Кравцовым
Каршеринг стал более аварийным
Количество ДТП с машинами в краткосрочной аренде увеличилось на 33%
Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст
В Госдуму внесли законопроект о снижении возрастного ценза для назначения пенсии
«Войны больше не будет». Главное о первой пресс-конференции талибов*
Талибы* пообещали запретить наркотики и не атаковать другие страны
«Адекватные мужики» или террористы
Какие страны могут признать режим талибов* в Афганистане
«Никого не оправдывает»: зачем в спектакль по Достоевскому ввели казанского убийцу
Спектакль про стрельбу в Казани не покажут в театре Российской армии
Новые штаммы и слабый иммунитет: почему COVID-19 поражает неоднократно
Медики рассказали, можно ли заразиться COVID-19 больше двух раз за год
«Блокирует коронавирус». В России появится пятая вакцина от COVID-19
Глава Роспотребнадзора сообщила, что пятая вакцина от коронавируса «на подходе»
Умер Михаил Красинец — владелец крупнейшей коллекции автомобилей из СССР
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях