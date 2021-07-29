Рябков: Россия готова обсуждать с США свои новейшие системы вооружений

Россия готова обсуждать с США свои новейшие системы вооружений, в том числе «Кинжал» и «Посейдон», но не видит оснований для постановки вопроса о потенциальном ограничении возможностей российского государства в этой сфере. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с первым заместителем американского государственного секретаря Уэнди Шерманом в Женеве, передает «Интерфакс».

«Мы все уже давно объяснили американцам, какие из наших новейших систем подпадают под действие продленного в феврале ДСНВ. Когда эти наши системы будут ставиться на боевое дежурство, мы, разумеется, будем действовать в полном соответствии с требованием договора, в этом нет никаких сомнений», — сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия будет развивать свои возможности на этих направления, поскольку считает, что появление подобных систем укрепляет и безопасность страны, и стратегическую стабильность в целом.

По словам Рябкова, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях при выходе США из договора по ПРО.

«Теперь мы находимся в новой ситуации, и абсолютный приоритет - обеспечение нашей безопасности ни у кого не должен вызывать никаких сомнений, в том числе у США», — сказал замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что не будет никаких односторонних уступок, никаких шагов навстречу Соединенным Штатам, их пожеланиям без готовности Вашингтона идти на компромисс, учитывать российские интересы и озабоченности в разных сферах.

28 июля в Женеве состоялись переговоры России и Соединенных Штатов по вопросам стратегической стабильности. Российскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман.

Представители России и США в ходе встречи договорились о проведении второго раунда переговоров по стратегической стабильности в конце сентября.