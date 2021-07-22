МИД России рассчитывает на беспристрастное отношение ЕСПЧ к жалобе на Украину

Министерство иностранных дел России рассчитывает на беспристрастное отношения Европейского Суда по правам человека к жалобе на Украину. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что на масштаб проблемы с соблюдением прав человека на Украине указывает большое число индивидуальных жалоб, поданных в ЕСПЧ, в том числе в связи с событиями в Донбассе.

«Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств», — говорится в сообщении российского министерства.

Ранее стало известно, что Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

РФ обвиняет власти Украины, в том числе, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сам факт жалобы российской Генпрокуратуры в ЕСПЧ по Украине приведет в чувство Киев и его европейских покровителей.