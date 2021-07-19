Лукашенко: наплыв мигрантов в Литву связан с преступными группировками

В Литве действуют преступные группировки, которые за деньги привозят в страну нелегальных мигрантов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут», — подчеркнул Лукашенко.

Он также выразил готовность помочь Литве в решении этой проблемы, «но уже не безвозмездно». По его словам, обвинения Белоруссии в сложившейся ситуации и при этом просьбы помочь выглядят «по меньшей мере странно».

«Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю», — сказал президент.

Ранее Польша пригрозила, что ЕС может ввести санкции в отношении Белоруссии за наплыв мигрантов в Литву. Отмечалось, что с начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией.

Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что республика выдержит любые экономические санкции. По его словам, стране удается «как-то карабкаться в экономике» благодаря связам с Россией.