США считают Китай виновником крупной кибератаки через ПО Microsoft

Правительство США считает, что за кибератакой через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft стоят злоумышленники, связанные с Министерством государственной безопасности Китайской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС.

По словам представительницы американской администрации, китайское министерство госбезопасности «сознательно использует киберпреступников-контрактников для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру».

«Мы выразили должностным лицам правительства КНР нашу обеспокоенность как относительно инцидента с Microsoft, так и [относительно] более широкого [спектра] злонамеренной деятельности КНР в киберпространстве», — подчеркнула высокопоставленная представительница администрации.

Она отметила, что правительство Штатов ясно дало понять, что «действия Китая угрожают безопасности, уверенности и стабильности в киберпространстве».

Ранее с аналогичным обвинением в адрес Китая выступил Евросоюз.

В марте 2021 года 60 тыс. компаний малого и среднего бизнеса во всем мире подверглись кибератаке из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft.