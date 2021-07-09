Байден положительно оценил разговор с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным прошел хорошо. Трансляция выступления главы США велась на YouTube канале Белого дома.

Байден отметил, что настроен оптимистично после этого разговора.

По словам американского лидера, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.

Глава США также утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли последствия в связи с кибератаками на Соединенные Штаты.

Ранее Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.