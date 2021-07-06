Лукашенко счел инцидент с самолетом Ryanair формальным поводом для санкций

Введение санкций для давления на суверенное государство является беззаконием и шантажом международного масштаба. Об этом в ходе совещания о противодействии санкционным мерам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает госагентство БелТА.

«К правовой системе эти решения никакого отношения не имеют», — сказал Лукашенко.

По его словам, тема санкций по-прежнему остается основным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различного рода политических деклараций и правовых актов.

«Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война», — считает Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что инцидент с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair был лишь формальной причиной для введения в отношении Белоруссии санкций.

«Только ленивый уже не делает такой вывод», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал себя мирным человеком, который не заигрывается в политику и стоит с силовиками насмерть за суверенитет.