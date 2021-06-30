Глава МИД Польши написал статью в ответ на публикацию Путина о войне

Глава МИД Польши Збигнев Рау написал собственную статью в ответ на публикацию президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Материал дипломата размещен в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В своей статье Рау заявил, что российский лидер рассказал собственное видение истории Второй мировой войны.

«Советский Союз предстает исключительно в роли жертвы, на которую напал Третий рейх, которая отражает удар атакующего и потом становится якобы спасителем Европы», — выразил мнение глава польского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД также отметил, что Путин не является «историком-любителем», он — глава государства, чья идентичность строится на «прославлении имперских традиций».

К 80-летию начала Великой Отечественной войны президент России Владимир Путин написал для немецкой газеты Zeit статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней глава государства рассуждает о том, как складывались международные отношения после войны и какие уроки мир должен был вынести из нее.