Гостелевидение КНДР признало, что Ким Чен Ын сильно похудел

В Северной Корее переживают на фоне информации, связанной с резкой потерей веса лидером КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил неизвестный житель Пхеньяна, чьи слова привели государственные СМИ КНДР, сообщает Reuters.

Вывод о похудении лидера Северной Кореи был сделан после появления недавнего выступления с участием Ким Чен Ына.

Редкие публичные комментарии о здоровье главы страны появились после того, как в начале июня иностранные аналитики предположили, что у Ким Чен Ына могут быть проблемы со здоровьем.

Как отметил житель Пхеньяна, Ким Чен Ын на последней встрече был изможденным. Речь идет о выступлении северокорейского лидера после пленарного заседания Трудовой партии Кореи.

В настоящий момент нет никаких подробностей о том, что могло привести к потере веса Ким Чен Ына.

В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике. В ходе заседания было принято решение о созыве пленума ЦК партии в начале июня, при этом не уточняется, примет ли глава государства личное участие в этой встрече.