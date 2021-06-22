Пушков прокомментировал слова экс-главы МИД Польши о России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об «угрозе» со стороны России. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Сикорский в интервью Der Spiegel заявил, что в Германии не чувствуют угрозы со стороны России благодаря Польше и странам Прибалтики, которые защищают «более богатые государства на Западе», не получая достаточных гарантий в ответ. По мнению экс-министра, российской стороне придется вторгнуться в Прибалтику, чтобы граждане ФРГ проснулись.

«Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям», — написал сенатор.

Также он подчеркнул, что Россия не вторгнется в Прибалтику, а Германия не почувствует угрозы.

«А Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!» – отметил Пушков.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз в отношениях с Россией будет основываться на пяти принципах новой стратегии «противодействовать, сдерживать, взаимодействовать».