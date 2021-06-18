В Раде зарегистрировали документ о разрыве дипотношений Украины с Белоруссией

В Верховной раде 18 июня зарегистрировали проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«С момента принятия постановления прекратить какие-либо дипломатические отношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных», — говорится в заявлении.

По словам Гончаренко, необходимость принятия данного постановления заключается в том, что Белоруссия разрешила представителям правоохранительных органов Луганской народной республики (ЛНР), которую украинская сторона не признает, провести следственные действия с задержанным в Белоруссии блогером Романом Протасевичем.

«Де-факто это означает признание так называемых [Донецкой и Луганской народной] республик и сотрудничество с террористами», — сказал он.

Кроме того, отмечается, что в данном проекте постановления предложено на официальном уровне отказаться признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, а «белорусский режим» считать представляющим «угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами», предложить белорусским гражданам различного рода преференции и упрощенный визовый режим, а также призвать иностранные государства ввести персональные санкции против действующей главы государства и его соратников.

Ранее Европейский союз согласовал новый пакет экономических санкций против Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После чего ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.