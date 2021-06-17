В Кремле заявили, что Путин по-прежнему готов встретиться с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин по-прежнему готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако каких-либо шагов по организации переговоров пока нет.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер говорил об этом сам, публично.

«Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — сказал Песков.

В апреле президент России ответил на предложение главы Украины встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Российский лидер заявил, что готов принять украинского коллегу в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений.

При этом Путин подчеркнул, что, если Зеленский намерен говорить о вопросах Донбасса, ему стоит сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с российской стороной.

9 июня Путин сообщил, что ему есть что обсудить с Зеленским, кроме Донбасса. Он подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения.

Позднее украинский президент заявил, что Россия «оттягивает» начало переговоров, а на встрече с российским лидером может быть только одна тема для обсуждения — конфликт в Донбассе. Зеленский также подчеркнул, что встреча с Путиным «неизбежна».