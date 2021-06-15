Politico: США обеспокоены возросшим уровнем сотрудничества России с Китаем

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возросшим уровнем сотрудничества России с Китаем. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации американского президента.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет РФ и КНР ограничивались временным партнерством или тактическим сотрудничеством. Но в последнее время взаимодействие двух стран трансформировалось «во что-то более устойчивое и стратегическое».

«В последнее время это [взаимодействие Китая и РФ], которое мы наблюдаем последние 10 лет, является более глубоким, и, честно говоря, вызывает больше беспокойства. Я думаю, на определенном уровне это сотрудничество работает как квазиальянс», — цитирует издание чиновника.

Наибольшую озабоченность у Вашингтона вызывает расширение военно-технического сотрудничества Пекина и Москвы.

«Современные истребители, гиперзвуковые технологии, очень эффективные радары... системы боевой интеграции, которые более эффективно связывают различные службы, ядерные двигательные установки для подводных лодок, ночное видение — я могу долго продолжать [приводить примеры]. Это все те области, в которых Россия и Китай тесно сотрудничают», — сказал собеседник издания.

По словам источника, руководство США должно «переосмыслить общую стратегию» и определиться, будет ли Вашингтон сдерживать обе страны или же станет разрабатывать разные подходы. Как отметил высокопоставленный чиновник из администрации президента Байдена, в краткосрочной перспективе вызывают беспокойства вопросы, которые исходят от России. Однако долгосрочные вызовы Китая вызывают наибольшую тревогу.

В декабре сообщалось о том, что Китай планирует продвигать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году и содействовать его повышению на еще более качественный уровень.