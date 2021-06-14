Участники саммита ЕС — США объявят о запуске диалога по политике в отношении России

Лидеры Евросоюза и США на саммите намерены объявить о запуске двустороннего диалога по политике в отношении России. Об этом ТАСС в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

«Я ожидаю субстантивную дискуссию по России. Как ожидается, лидеры объявят о запуске диалога на высоком уровне по России, по примеру диалога по Китаю», — сказал он.

Саммит Евросоюза и Соединенных Штатов пройдет 15 июня.

Ранее президент России Владимир Путин отметил в разговоре с Шарлем Мишелем, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами, но нынешнее состояние связей нельзя считать удовлетворительным.

Также сообщалось, что Евросоюз направил американским властям проект совместного заявления для саммита, который состоится 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» Москвы.