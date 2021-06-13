Растерянный охранник Камалы Харрис привлек внимание соцсетей

Вице-президент Камала Харрис появилась на мероприятии Pride в Вашингтоне, когда один из ее охранников привлек внимание пользователей Twitter.

Секьюрити явно чувствовал себя некомфортно в окружении большой толпы, где сложнее контролировать ситуацию с безопасностью. На опубликованном в соцсетях ролике видно, что один из охранников Харрис, одетый в гражданскую форму, нервно озирается по сторонам, пока сама вице-президент общается с участниками мероприятия.

«Секретные службы явно недовольны тем, как прогуливается их подопечная», — прокомментировал в Twitter один из пользователей.

«Этот агент секретной службы выглядит так, будто пытается вспомнить, как социализироваться после года сидения в Zoom и карантина», — написал другой комментатор.

Ранее Камалу Харрис раскритиковали за неоднозначную позицию по нелегальным мигрантам из латиноамериканских стран. Вице-президент заявила, что является последовательной защитницей прав мигрантов. Однако, незадолго до этого интервью, выступая на пресс-конференции во время визита в Гватемалу, Харрис попросила гватемальцев и мигрантов из других стран Центральной и Южной Америки не приезжать в США.