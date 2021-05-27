В Белоруссии призвали Россию восстановить полноценное авиасообщение

Белоруссия призвала Россию восстановить полноценное авиасообщение со страной. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает ТАСС.

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации», — рассказал Головченко.

Белорусский политик встретился с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Минске.

По словам премьера Головченко, в такой ситуации Белоруссия рассчитывает на поддержку ближайшего союзника, которым является Россия.

Кроме того, премьер-министр призвал Россию открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления.

Ранее сообщалось, что российским властям необходимо согласовать точки входа в воздушное пространство страны при выполнении рейсов из европейских стран в Москву.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.