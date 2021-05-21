Кличко объяснил претензии Зеленского «политической ревностью»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что у него нет конфликта с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам градоначальника украинской столицы, у него время от времени могут быть обострения в отношениях с Зеленским.

В четверг, 20 мая, Зеленский рассказал, что обыски у окружения мэра Киева проходят из-за краж из государственного бюджета. По словам Зеленского, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему, а также приходит в офис.

«У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения. Первое, меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе Офиса президента за то, чтобы меня не уволили», — отметил Кличко.

Мэр Киева просил назвать имя человека, предлагавшего отправить его в отставку. Однако Кличко так и не получил ответа.

Он подчеркнул, что «политическую ревность» также вызвало заявление о закупке мэром вакцин от коронавирусной инфекции для Киева.

Ранее Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко.