Зеленский отказался давать характеристику Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вели украинские СМИ.

«У меня нет времени думать о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Я думаю только о встрече в том формате, который может нас приблизить к окончанию войны», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что очень осторожно относится к характеристикам президента РФ.

«У меня простая позиция: если мы неосторожными словами, которые ни к чему не приводят, будем увеличивать возможность эскалации, я потом себе этого не прощу», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что решение вопроса конфликта в Донбассе и «деоккупации» украинских земель является приоритетом его работы. Он выразил надежду на то, что эти территории временно оккупированные и вскоре вернутся в состав украинского государства.

Владимир Зеленский стал президентом Украины ровно два года назад. Одним из главных обещаний политика в ходе предвыборной кампании было закончить войну в Донбассе.