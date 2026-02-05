Стало известно об увольнении главы Росимущества по Татарстану и Ульяновской области

ТАСС: Росимущество уволит главу управления по Татарстану и Ульяновской области

Росимущество уволит руководителя Межрегионального территориального управления ведомства в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«По итогам внутренней проверки, инициированной центральным аппаратом Федерального агентства по управлению государственным имуществом, выявлены серьезные недостатки в организации работы Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области», — сказали агентству.

Альберт Хайрутдинов занимал пост руководителя МТУ с августа 2018 года. До этого почти 10 лет занимал пост заместителя руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, пишет местный портал «Реальное время».

В 2001 году окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 1998 по 2001 год работал юрисконсультом, заместителем директора по общим вопросам местной птицефабрики. В 2001–2004 годах был директором филиала Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики. Заслуженный юрист Республики Татарстан. Награжден медалью «За доблестный труд».

