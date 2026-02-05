Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно об увольнении главы Росимущества по Татарстану и Ульяновской области

ТАСС: Росимущество уволит главу управления по Татарстану и Ульяновской области
gfi.tatarstan.ru

Росимущество уволит руководителя Межрегионального территориального управления ведомства в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«По итогам внутренней проверки, инициированной центральным аппаратом Федерального агентства по управлению государственным имуществом, выявлены серьезные недостатки в организации работы Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области», — сказали агентству.

Альберт Хайрутдинов занимал пост руководителя МТУ с августа 2018 года. До этого почти 10 лет занимал пост заместителя руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, пишет местный портал «Реальное время».

В 2001 году окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 1998 по 2001 год работал юрисконсультом, заместителем директора по общим вопросам местной птицефабрики. В 2001–2004 годах был директором филиала Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики. Заслуженный юрист Республики Татарстан. Награжден медалью «За доблестный труд».

Ранее в Красноярском крае арестовали бывшего министра по делу о взятке.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!