Россиянин вырвал волосы и нанес ножевые ранения незрячей сожительнице

В Свердловской области мужчина напал на слепую подругу за отказ пить спиртное, сообщила газета «Вечерний Краснотурьинск».

Инцидент произошел 8 ноября в Краснотурьинске. В тот день между 55-летний безработным мужчиной и его сожительницей, у которой были проблемы со зрением, вспыхнул конфликт: он пытался заставить ее пить спиртное, но она отказалась.

Тогда горожанин схватил женщину за волосы, вырвал прядь, а потом несколько раз ударил ножом в область туловища. Жертву прооперировали, и она вернулась домой. Позже ее не стало, но следствие не нашло связи между ножевыми ранами и ее уходом.

Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью беспомощному человеку с использованием оружия, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

